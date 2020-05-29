ТОП-10 самых привлекательных женских имен по мнению мужчин

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Карина Бернтгольц
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Психологи установили, что некоторым женщинам легче произвести впечатление на противоположный пол, благодаря благозвучию своего имени.

ТОП-10 самых привлекательных женских имен по мнению мужчин

Фото: www.globallookpress.com © Kozera

Психологи назвали женские имена, которые больше всего привлекают мужчин. По их мнению, некоторым представительницам слабого пола повезло куда больше, чем другим: они могут покорить кавалера не только своей харизмой, но и очаровать одним своим именем. О том, обладательницы каких имен так и манят мужчин, рассказал портал Instyle.

Алла

Имя Алла у противоположного пола ассоциируется с яркими, бесстрашными, импульсивными девушками, что, несомненно, привлекательно.

Елена

Девушки по имени Елена кажутся мужчинам особенно притягательными и искренними, что при первой же встречи их подкупает.

Жанна

Обладательницы имени Жанна способны зажечь в кавалерах настоящую искру. В них сочетаются холод и страсть, которые действуют на мужчин как магнит.

Ксения

Ксении по натуре — очень романтичные особы. Однако мужчины в них видят, прежде всего, друга, что заставляет их относиться к таким девушкам максимально честно и искренне.

Лилия

Кокетливая Лилия способна зацепить с первого взгляда. Такие женщины производят впечатление утонченных барышень, которых хочется защищать.

Марина

В Маринах мужчины, прежде всего, ценят их интеллект и жизнелюбие. Такие женщины могут подарить своим кавалеру заботу, опору и стабильность.

Наталья

Веселые и обаятельные Наташи никогда не проигрывают в борьбе за сердце мужчины. В любой момент они могут взять ситуацию в руки и заставить партнера играть по своим правилам.

Ольга

В Ольгах сочетается скрытая нежность и видимая жестокость, сексуальность и ярость. Они настолько противоречивы, что забыть их просто невозможно. В душе они оставят след раз и навсегда.

Светлана

Светланы — женщины, довольно интересные для мужского пола. В них есть некая изюминка, которая привлекает кавалеров и заставляет их ухаживать.

Юлия

Доверчивые и милые Юлии также всегда были среди любимиц мужского пола. Одним взмахом ресниц они могут очаровать мужчин и запасть в душу раз и навсегда.

Ранее 5-tv.ru назвал женские имена, обладательницы которых вечно пребывают в плохом настроении.

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