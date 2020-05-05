ТОП-5 женских имен, обладательницы которых вечно пребывают в плохом настроении

Именологи составили список женских имен, обладательницы которых практически все время пребывают в плохом настроении и просто не могут справиться со своим расположением духа.

Александра

Александра требовательна и строга к самой себе. Она не привыкла довольствоваться малым и старается достичь масштабных успехов. Женщина с этим именем не доверяет окружающим, а также не отличается терпеливостью. Она мгновенно раздражается и к ней сложно найти подход.

Женщины с этим именем переняли много свойств, присущих мужчинам, ведь оно является аналогом мужского. Александра очень амбициозна и не умеет расслабляться. Из-за своих «наполеоновских» планов часто сама же испытывает напряжение.

Маргарита

Маргарита всегда немного зла на окружающий мир. В глубине души она уверена, что ее способности недооценивают. С окружающими и близкими женщины с этим именем общаются в привычной недовольной манере, ведут себя грубовато и резко.

Маргарита также имеет склонность к скандалам и выяснениям отношений. Она не любит слушать наставления, резко обрывая советчиков на полуслове. Из-за ее обидчивости окружающим кажется, что она всегда недовольна жизнью.

Ангелина

Ангелина всегда напряжена, если не раздражена. Она тщеславна и амбициозна, всегда много задумок. Женщина с этим именем не умеет отступать и будет упрямо преследовать свои цели. Она не всегда способна воплотить их в жизнь, но не остановится даже после поражения.

Такое упорство нередко приносит Ангелине только разочарование, но она упрямо не желает признавать свои проигрыши. Часто пребывает в дурном настроении, поскольку не умеет быстро «переключаться» и тяжело переживает любые пустяки.

Татьяна

Татьяна является ярко выраженным холериком, хотя пытается скрывать свой импульсивный нрав. Плохое настроение для нее скорее привычка, чем проблема. Она любит командовать, не всегда предпочитает мирно вести дела. Женщина с этим именем ответит ударом на удар, а на обиду − обидой.

Татьяну сильно задевают чужие поступки, она склонна постоянно оценивать людей и бурно выражать свое недовольство. Неудачи переживает тяжело, любит заниматься самокопанием. Сама того не замечая, она нередко проводит в раздраженном состоянии слишком много времени.

Роза

Роза обладает холерическим нравом и часто взрывается из-за пустяков. Женщину с этим именем очень раздражают несправедливость и непорядочность в людях. За живое ее задевают не только плохие поступки, но и слова. Часто принимает все на свой счет.

Роза является нервной и импульсивной натурой, не умеет решать вопросы миром, предпочитая открытый конфликт. Она может постоять за себя, но нередко ее воинственность является излишней. Женщина с этим именем все время напряжена и недовольна жизнью, пишет портал Femmie.

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