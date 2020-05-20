Братья Запашные развеяли слухи о жестоком обращении с животными

Дрессировка диких зверей — отнюдь не жестокий процесс, каким его представляют многие обыватели. Братья Эдгард и Аскольд Запашные доказали это, продемонстрировав на публике процесс обучения тигров и львов.

Руководители Большого Московского цирка на проспекте Вернадского впервые провели репетицию на глазах у зала. Все происходящее они запечатлели на камеру видеообзора на 360 градусов для проекта РИА Новости. Это позволило детально показать нюансы взаимодействия с подопечными глазами дрессировщиков. Так артисты решили развлечь зрителей, которые находятся в самоизоляции и не могут посетить представления лично. Вторая цель Запашных — честно показать, как на самом деле устроена дрессировка хищников.

По словам братьев, у любого зверя, как и у человека, есть свое восприятие, характер, настроение. Поэтому хороший дрессировщик, скорее, воспитывает зверя, чем натаскивает. Запашные не заставляют животных выполнять трюки, а обучают, вырабатывая условный рефлекс.

Заниматься с хищниками Запашные зачастую начинают, когда те еще тигрята и львята. Проводят с ними много времени, чтобы сблизиться. Часовые тренировки проходят четыре-пять дней в неделю. При этом дрессировщики не применяют физического воздействия. В занятиях они используют длинную палку, но не стегают ей подопечных. Наконечник палки служит для животных ориентиром — звери в первую очередь реагируют на жесты.

«Если бьешь животное, оно замыкается и старается отстраниться. А задача дрессировщика в том, чтобы животное ему полностью доверилось», — говорят циркачи.

За счет полного и взаимного доверия выполняется большинство трюков, в особенности — опасных. Вот почему главное оружие Запашных — не кнут, а бесконечное терпение.

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