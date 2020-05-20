«Солнышко»: Алла Пугачева умилилась дочерью Игоря Николаева
Певец показал, как вместе с четырехлетней Вероникой купается в бассейне и посещает сауну.
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Фото, видео: Instagram @igor_nikolaev_music
Игорь Николаев решил поделиться с подписчиками совместным времяпровождением со своей четырехлетней дочкой Вероникой в самоизоляции. Певец выложил в свой профиль в Instagram видео, как он вместе с девочкой отправляется в сауну, которая находится в их доме.
Заботливый папа запечатлел девочку, когда она спускалась по лестнице в халате и сандалях. В руках Вероника элегантно держит сумочку.
«Какая красивая девочка спускается в сауну!» — восхитился Игорь Юрьевич.
«Я даже с собой сумку взяла. Я тебе покажу, что я взяла — полотенце. Видишь?» — спросила Вероника.
«Полотенце, свое личное. Да?» — поинтересовался артист.
«Да, пригодится», — отметила девочка.
Также на видео Игорь Николаев продемонстрировал, как плавал с Вероникой в бассейне. Девочка сняла халат и оказалась в цветном купальнике. Она ловко ныряла в домашнем водоеме.
«Иллюзия океана в домашних условиях, или Сбор в сауну — дело серьезное! Конечно, очень соскучились по Настоящему Огромному Океану!.. (пунктуация и орфография сохранены — Прим.редакции)», — подписал видео артист.
Подписчики умилились дочкой певца и отметили, что она очень похожа на папу.
«Такая красивая с умными глазками и очень похожа на папу!»;
«Такая нежная красивая… А потом такая смелая и отважная ныряльщица!!!»;
«Какая она хорошенькая и добрая!» — написали фанаты.
Прокомментировали видео и коллеги Игоря Николаева.
«Солнышко!» — восхитилась Алла Пугачева.
«Модница растет», — отметил Игорь Гуляев.
«А какой заботливый и любящий отец!» — написала Ирина Салтыкова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Игоря Николаева растрогала фанатов исполнением его песни.
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