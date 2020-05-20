Певец показал, как вместе с четырехлетней Вероникой купается в бассейне и посещает сауну.

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Фото, видео: Instagram @igor_nikolaev_music

Игорь Николаев решил поделиться с подписчиками совместным времяпровождением со своей четырехлетней дочкой Вероникой в самоизоляции. Певец выложил в свой профиль в Instagram видео, как он вместе с девочкой отправляется в сауну, которая находится в их доме.

Заботливый папа запечатлел девочку, когда она спускалась по лестнице в халате и сандалях. В руках Вероника элегантно держит сумочку.

«Какая красивая девочка спускается в сауну!» — восхитился Игорь Юрьевич.

«Я даже с собой сумку взяла. Я тебе покажу, что я взяла — полотенце. Видишь?» — спросила Вероника.

«Полотенце, свое личное. Да?» — поинтересовался артист.

«Да, пригодится», — отметила девочка.

Instagram @igor_nikolaev_music

Также на видео Игорь Николаев продемонстрировал, как плавал с Вероникой в бассейне. Девочка сняла халат и оказалась в цветном купальнике. Она ловко ныряла в домашнем водоеме.

«Иллюзия океана в домашних условиях, или Сбор в сауну — дело серьезное! Конечно, очень соскучились по Настоящему Огромному Океану!.. (пунктуация и орфография сохранены — Прим.редакции)», — подписал видео артист.

Подписчики умилились дочкой певца и отметили, что она очень похожа на папу.

«Такая красивая с умными глазками и очень похожа на папу!»;

«Такая нежная красивая… А потом такая смелая и отважная ныряльщица!!!»;

«Какая она хорошенькая и добрая!» — написали фанаты.

Прокомментировали видео и коллеги Игоря Николаева.

«Солнышко!» — восхитилась Алла Пугачева.

«Модница растет», — отметил Игорь Гуляев.

«А какой заботливый и любящий отец!» — написала Ирина Салтыкова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Игоря Николаева растрогала фанатов исполнением его песни.

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