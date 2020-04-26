«Мой мужчина»: Проскурякова растрогала фанатов исполнением песни Николаева
Жена певца спела под аккомпанемент автора и своего супруга любимую композицию.
Будни в семьях звезд в самоизоляции проходят по-разному. В доме Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, судя по всему, царит идиллия. Певица показала подписчикам в Instagram, как коротает с супругом время — она исполнила композицию авторства своего мужа «Мой мужчина» под его аккомпанемент.
«Одна из самых любимых моих песен… За инструментом… автор и мой мужчина — Игорь Николаев. Хорошего вам вечера, любите друг друга!» — написала певица.
Видео получилось очень трогательным. Юлия сидит перед камерой в мужской рубашке, с распущенными локонами, и поет. Николаева не видно, лишь в финале звучит его голос за кадром, он предлагает сыграть еще раз.
Поклонники оценили атмосферу в доме артистов и отметили, как подходит Проскуряковой эта песня.
«Умница, и очень круто, что ты в его рубашке!»
«Юля, у вас очень красивый и приятный тембр»
«Очень проникновенно и трогательно»
«Как же это чувственно! И так нежно…», — писали фанаты.
Не так давно Игорь Николаев перенес двустороннюю пневмонию. Как писал ранее 5-tv.ru, после выздоровления композитора Юлия Проскурякова показала фанатам домашнее видео, на котором их удивило отсутствие усов на лице артиста.
Читайте также
45%
-0.41 80.25
-0.90
Нашли ошибку?