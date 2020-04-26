Жена певца спела под аккомпанемент автора и своего супруга любимую композицию.

«Мой мужчина»: Проскурякова растрогала фанатов исполнением песни Николаева

Будни в семьях звезд в самоизоляции проходят по-разному. В доме Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой, судя по всему, царит идиллия. Певица показала подписчикам в Instagram, как коротает с супругом время — она исполнила композицию авторства своего мужа «Мой мужчина» под его аккомпанемент.

«Одна из самых любимых моих песен… За инструментом… автор и мой мужчина — Игорь Николаев. Хорошего вам вечера, любите друг друга!» — написала певица.

Видео получилось очень трогательным. Юлия сидит перед камерой в мужской рубашке, с распущенными локонами, и поет. Николаева не видно, лишь в финале звучит его голос за кадром, он предлагает сыграть еще раз.

Поклонники оценили атмосферу в доме артистов и отметили, как подходит Проскуряковой эта песня.

«Умница, и очень круто, что ты в его рубашке!»

«Юля, у вас очень красивый и приятный тембр»

«Очень проникновенно и трогательно»

«Как же это чувственно! И так нежно…», — писали фанаты.

Не так давно Игорь Николаев перенес двустороннюю пневмонию. Как писал ранее 5-tv.ru, после выздоровления композитора Юлия Проскурякова показала фанатам домашнее видео, на котором их удивило отсутствие усов на лице артиста.

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