Злоумышленники брали с пациентов деньги якобы за оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

В НМИЦ онкологии имени Блохина пресекли деятельность банды мошенников

Фото: www.globallookpress.com / Franz Waldhäusl

Деятельность банды мошенников пресекли стражи порядка в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина. Как стало известно 5-tv.ru, группа злоумышленников, в состав которой входили три женщины и мужчина, наживалась на пациентах, требуя деньги за бесплатное оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Члены преступной банды рекламировали свои «услуги» на сайте www.oncozdrav.ru. Этот ресурс полностью имитировал официальный портал НМИЦ имени Блохина. Только у одного из потерпевших мошенники обманным путем выманили 350 тысяч рублей, которые мужчина был готов заплатить за лечение супруги.

Предполагаемые преступники, промышлявшие в медучреждении с 2017 года, были задержаны 19 мая. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что раскрыта схема мошенников, маскирующихся под курьеров магазинов.

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