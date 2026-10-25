Трагедия в «Космосе»: подросток погиб после падения из окна гостиницы

Подросток из Архангельска погиб после падения из окна московской гостиницы

В Москве 16-летний подросток погиб после падения из окна гостиницы «Космос». Его тело обнаружили на крыше пристройки здания. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, погибший приехал в столицу из Архангельска в составе туристической группы.

Личность подростка установлена. Его опознал сопровождающий группы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В представленной информации пока не уточняется, с какого именно этажа выпал подросток и что предшествовало трагедии.

Других подробностей происшествия на данный момент нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жительница Свердловска накрыла собой 14-летнюю дочь во время удара беспилотника по многоквартирному дому в ЛНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.