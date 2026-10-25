Трагедия в «Космосе»: подросток погиб после падения из окна гостиницы

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 8 0

16-летний юноша приехал в столицу в составе туристической группы.

Подросток погиб после падения из окна гостиницы «Космос»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Мамонтов

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Подросток из Архангельска погиб после падения из окна московской гостиницы

В Москве 16-летний подросток погиб после падения из окна гостиницы «Космос». Его тело обнаружили на крыше пристройки здания. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, погибший приехал в столицу из Архангельска в составе туристической группы.

Личность подростка установлена. Его опознал сопровождающий группы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В представленной информации пока не уточняется, с какого именно этажа выпал подросток и что предшествовало трагедии.

Других подробностей происшествия на данный момент нет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что жительница Свердловска накрыла собой 14-летнюю дочь во время удара беспилотника по многоквартирному дому в ЛНР. 

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