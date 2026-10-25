«Попал в печень»: Папин назвал самый яркий эпизод боя Петра Яна

Алексей Папин оценил победу Яна над Двалишвили и назвал переломный момент боя

Российский боксер и кикбоксер Алексей Папин поздравил с победой бойца смешанных единоборств (ММА) Петра Яна. Россиянин одолел представителя Грузии Мераба Двалишвили на турнире Ultimate Fighting Championship (UFC) 333 в Абу-Даби. Поединок завершился 24 октября единогласным решением судей, что позволило 33-летнему россиянину защитить чемпионский пояс в легчайшем весе.

«В первую очередь я поздравляю Петра Яна с яркой победой в очень конкурентном и непростом поединке. И рад, что все-таки первая защита титула у Петра Яна состоялась. Да, он несколько раз завоевывал титул, а как мы знаем, что защита у него все-таки первая. И дай бог, чтобы это была не последняя защита, и он удерживал долго этот пояс», — сказал Папин.

По мнению спортсмена, Ян очень хладнокровно подошел к поединку: первые раунды выжидал и защищался, а в третьем показал всю свою мощь.

«Я считаю, что с третьего раунда был переломный момент. В третьем раунде уже Петр Ян включился и начал работать. Яркий момент запомнился, конечно, его попадание по корпусу, когда он попал в печень Мерабу с ноги — достаточно яркий момент был», — добавил боксер.

Папин предположил, что тактически задача на вторую половину боя была поставлена заранее: первые два раунда прессинговать и «не давать дышать» сопернику, а затем уже идти в бой в полную силу.

Ян вышел на бой вместе с сыновьями и российским флагом. Для него и Двалишвили это был третий очный поединок: в марте 2023 года победил грузинский боксер, а в декабре 2025-го сильнее оказался Ян. Победа стала для россиянина 21-й в профессиональной карьере при пяти поражениях. На счету 35-летнего Двалишвили 21 успешный бой и шесть поражений.

Петр Ян — бывший чемпион ACB в легчайшем весе, двукратный и действующий чемпион UFC в легчайшем весе, третий чемпион из России в этой организации. Он занимает четвертую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.

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В текущем году россияне выступали с национальной символикой на чемпионатах Европы и мира. На европейском турнире они завоевали золото, серебро и бронзу, а на мировом — золото и три серебра, заняв второе место в медальном зачете.

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