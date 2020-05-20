Специалисты отслеживали образ жизни 300 тысяч человек в течение 25 лет и пришли к неожиданным выводам.

Ученые назвали самый эффективный способ избежать ранней смерти

Фото: www.globallookpress.com /Christian Charisius

Британские ученые назвали езду на велосипеде наиболее эффективным способом снизить риск преждевременной смерти. Об этом сообщает MedicalXpress.

Специалисты Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в течение 25 лет отслеживали состояние здоровья и образ жизни 300 тысяч. Их разделили на несколько групп в зависимости от того, каким транспортом они пользовались наиболее часто: автомобилем, велосипедом либо ходили пешком.

Как выяснилось, у тех, кто ездил на работу на велосипеде уровень ранней смерти снизился на 20%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний ССЗ) — на 24% по сравнению с теми, кто предпочитал автотранспорт. Кроме того, у велосипедистов на 16% снизилась смертность от рака, и количество диагностированных случаев онкологии — на 11%.

Те, кто выбирал прогулки, достигли меньшего результата. Количество онкобольных среди пешеходов снизилось на 7% относительно автомобилистов. Связь между ходьбой и смертью от других заболеваний ученые не установили.

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