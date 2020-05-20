Опять провокация? В Петербурге не поверили женщине, нашедшей мертвую мышь в проднаборе

Сотрудники мукомольной отрасли усомнились в правдивости слов петербурженки, якобы нашедшей в продуктовом наборе для детей мертвую мышь. По словам специалистов, грызун не мог оказаться в пачке с крупой из-за особенностей технологии производства и упаковки товара.

«Насколько я знаю технологию производства крупы, туда не могут попасть какие-то грызуны, ни даже более мелкие насекомые. Используются такие технологии и оборудование, что попадание посторонних предметов невозможно в принципе», — пояснил в беседе с «Невскими новостями» управляющий делами «Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий» Игорь Свириденко.

О неприятной находке жительница Петербурга сообщила подписчикам в Instagram. Пользователь под ником @motildaaleshina опубликовала несколько снимков, где отчетливо виден труп животного, заточенный в пачке пшена.

Instagram @motildaaleshina

«Спасибо огромное за продуктовые наборы нашим детям! Сказать что я в шоке — ничего не сказать! Надеюсь, что справедливость восторжествует», — подписала кадры девушка.

Добавив, что производителям и поставщикам продуктовых наборов вскоре придется ответить за «приятный» сюрприз.

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