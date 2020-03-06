Люди в защитных комбинезонах устроили «коронавирусную провокацию» в больнице Петербурга

В Петербурге неизвестные в защитных комбинезонах устроили «коронавирусную провокацию». Инцидент произошел накануне на территории НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Об этом изданию «Петербургский дневник» рассказал главный врач клиники Антон Повзун.

«Двое молодых людей, переодевшись в белые защитные костюмы, под видом медицинских работников снимали на видеокамеру и опрашивали пациентов о коронавирусной инфекции. Достоверно неизвестно, что именно они говорили пациентам, нам они сказали, что снимают ролики для Instagram», — рассказали в НИИ Джанелидзе.

Охрана клиники задержала молодых людей и предложила уничтожить сделанные записи. При этом медицинский персонал выразил опасения, что на фоне вспышки коронавируса, устроившие незаконную съемку на территории больницы, могут повторить свои акции в других медучреждениях, либо по-своему интерпретировать полученные от пациентов сведения.

«Данная провокация выглядит особенно подозрительной на фоне имеющейся в обществе настороженности в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса», — отметил Повзун.

Известно, что сотрудники НИИ известили о произошедшем инциденте правоохранительные органы.

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