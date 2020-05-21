Дарья Мороз уверенна, что дочь пойдет по ее стопам

Актриса Дарья Мороз высказала уверенность, что ее дочь от бывшего супруга режиссера Константина Богомолова — девятилетняя Анна пойдет по их стопам. Об этом сообщает 7days.ru.

Сейчас девочка увлекается танцами, вокалом и живописью. Также Аня имеет хорошие результаты в теннисе. Дарья даже хотела перевезти дочь в Европу, чтобы та смогла профессионально заняться этим видом спорта. Однако недавно Аня поняла, что спорт — не ее призвание.

«…У нее совершенно нет спортивной злости, которая есть даже у меня. У дочери другой характер, она самодостаточный человек, созерцатель, и профессиональный спорт — это, как оказалось, не ее. А я не та мамаша, которая готова бить ребенка палкой, чтобы он давал результат» — рассказала актриса.

По словам Дарьи Мороз, Аня растет очень артистичной и творческой личностью. Актриса не исключает, что дочь пойдет по ее стопам и в скором времени начнет увлекаться актерским искусством. Однако пока девочка не питает интерес к этой сфере.

«Недавно она проходила пробы, но сама отказалась сниматься. Это короткий метр, достаточно серьезный, страшный, и Аня сказала: «Нет. Я не хочу сниматься в такой мрачной истории. Если бы было что-то веселое, я готова», — поделилась актриса.

Дарья призналась, что не хочет давить на дочь и заставлять ее заниматься тем, что ей не нравится. Девочка сама должна решить, какие увлечения приносят ей удовольствие.

«Сейчас ее интересуют другие вещи: танцы, вокал, живопись. Ну и пусть делает то, что ей приносит радость и удовольствие», — заявила Мороз.

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