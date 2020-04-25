Дарья Мороз кардинально изменила прическу и показала обнаженные ягодицы
Актриса произвела в сети настоящий фурор своим новым дерзким образом.
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Фото, видео: Instagram @d_moroz
Популярная актриса Дарья Мороз продемонстрировала подписчикам в Instagram весьма дерзкий образ. На опубликованной фотографии звезда позирует в черной водолазке, прикрывая обнаженные подтянутые ягодицы полупрозрачным куском материи. На снимке звезда предстала с новой прической — иссиня-черным каре.
Похоже, не только фанаты восхитились сексуальной публикацией Дарьи Мороз. Кажется, актриса и сама осознала всю соблазнительность и красоту фотографии. Артистка сопроводила пост хэштегом #настроениеогонь.
Поклонники Дарьи Мороз оставили под пикантным фото множество хвалебных комментариев. Можно сказать, что новый образ актрисы произвел в сети настоящий фурор, ведь пост за несколько часов «лайкнули» более 12 тысяч человек.
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Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мороз в мега-сексуальном платье рассказала о чувствах.
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