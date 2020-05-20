Житель Петербурга решил «продать» сына на Avito под видом «домашнего животного»

На онлайн-площадке «Авито» появилось странное объявление. Житель Санкт-Петербурга по имени Сергей решил «продать» собственного ребенка.

Мужчина поместил объявление в категорию «Другие животные». Свой «товар» он подписал, как «Домашний питомец». Автор пообещал отдать малыша бесплатно, прикрепив к публикации его фотографию.

«Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать, не уважает старших. Обожает целыми днями играть в игры на телефоне», — говорится в сообщении.

Avito.ru

5-tv.ru сообщил о ситуации уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анне Митяниной. Она рассказала, что по факту размещения данного объявления подготовлены обращения в администрацию сайта «Авито» и правоохранительные органы.

«На данный момент объявление снято с публикации. Являлось ли это неудачной шуткой или некой формой воздействия на воспитание ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, противоречит общепринятым нормам морали и нравственности», — утверждает детский омбудсмен.

По словам Анны Митяниной, теперь в характеристике состава правонарушения предстоит разобраться правоохранительным органам. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь «Авито» Никита Девятов.

«У нас на сайте абсолютно не приемлемо оскорбительное отношение к животным или детям, а также любая информация, не соответствующая нравственным нормам. Указанное объявление было незамедлительно снято с публикации. Мы предполагаем, что это объявление является глупой, неудачной шуткой родителей», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Саратова предлагает пользователям «Авито» кота на час.