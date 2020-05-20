Житель Петербурга решил «продать» сына на Avito под видом «домашнего животного»
Возможно, объявление было неудачной шуткой уставшего от своего чада родителя. Однако, теперь историей заинтересовались правоохранительные органы.
Закрыть
Смотрите также:
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и прославилась на весь мир
Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / A. Shalamov, 5-tv.ru
На онлайн-площадке «Авито» появилось странное объявление. Житель Санкт-Петербурга по имени Сергей решил «продать» собственного ребенка.
Мужчина поместил объявление в категорию «Другие животные». Свой «товар» он подписал, как «Домашний питомец». Автор пообещал отдать малыша бесплатно, прикрепив к публикации его фотографию.
«Маленький вредитель ищет новых родителей. Любит врать, хамить, воровать, не уважает старших. Обожает целыми днями играть в игры на телефоне», — говорится в сообщении.
5-tv.ru сообщил о ситуации уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анне Митяниной. Она рассказала, что по факту размещения данного объявления подготовлены обращения в администрацию сайта «Авито» и правоохранительные органы.
«На данный момент объявление снято с публикации. Являлось ли это неудачной шуткой или некой формой воздействия на воспитание ребенка, в любом случае такой поступок неприемлем в отношении несовершеннолетнего, противоречит общепринятым нормам морали и нравственности», — утверждает детский омбудсмен.
По словам Анны Митяниной, теперь в характеристике состава правонарушения предстоит разобраться правоохранительным органам. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь «Авито» Никита Девятов.
«У нас на сайте абсолютно не приемлемо оскорбительное отношение к животным или детям, а также любая информация, не соответствующая нравственным нормам. Указанное объявление было незамедлительно снято с публикации. Мы предполагаем, что это объявление является глупой, неудачной шуткой родителей», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Саратова предлагает пользователям «Авито» кота на час.
Читайте также
46%
-0.05 79.18
0.01
Нашли ошибку?