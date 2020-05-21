В Ленобласти найден сбитый в 1943 году штурмовик Ил-2 и останки экипажа
В лесу возле города Никольское бойцы поискового батальона нашли штурмовой самолет Ил-2 времен Великой Отечественной войны. В нескольких метрах от него обнаружили и награды одного из членов экипажа.
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Фото, видео: РИА Новости, 5-tv.ru
В Ленинградской области нашли штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны. На элементах фюзеляжа сохранились серийные номера. Внутри — останки пилотов, медали и ордена. Благодаря этому, поисковики быстро выяснили, что самолет был сбит из зенитного орудия 22 марта 1943 года. Экипаж участвовал в прорыве блокады Ленинграда. О павших героях — репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Антона Никитина.
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