Семья Евгения Плющенко приняла участие в зажигательном челлендже. Сам фигурист, его жена Яна Рудковская и их сын Саша станцевали под трек «Плачу на техно» в исполнении Cream Soda и Хлеба. Видео поделилась с подписчиками в Instagram Рудковская.

«Плачу на техно. Смотрите, а Сане уже нравится сниматься, даже говорит, что достали с улыбкой на лице», — написала продюсер.

Действительно, после кадров того, как все звездное семейство отплясывает, камера показывает маленького отпрыска четы, которые уходит со словами «Как же вы меня достали со своими съемками». На руках у мальчика любимая собака, которая тоже пассивно принимала участие в танцах.

Поклонники расценили это как шутку, мало кто принял слова ребенка всерьез. Большая часть фанатов восхищалась фантазией семьи и нахваливала всех ее членов.

«Красавица Яна»

«У Евгения круто получается»

«Ну вот уже юмор у ребенка!»

«Ваша семья — просто улет!» — писали в комментариях фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Рудковская сделала признание о своем доходе от публикаций в Instagram.