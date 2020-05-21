«Достали со своими съемками» — сын Рудковской и Плющенко пошутил, станцевав с родителями
Сын звездной четы проявил характер, оставив родителей танцевать на камеры вдвоем.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @rudkovskayaofficial
Семья Евгения Плющенко приняла участие в зажигательном челлендже. Сам фигурист, его жена Яна Рудковская и их сын Саша станцевали под трек «Плачу на техно» в исполнении Cream Soda и Хлеба. Видео поделилась с подписчиками в Instagram Рудковская.
«Плачу на техно. Смотрите, а Сане уже нравится сниматься, даже говорит, что достали с улыбкой на лице», — написала продюсер.
Действительно, после кадров того, как все звездное семейство отплясывает, камера показывает маленького отпрыска четы, которые уходит со словами «Как же вы меня достали со своими съемками». На руках у мальчика любимая собака, которая тоже пассивно принимала участие в танцах.
Поклонники расценили это как шутку, мало кто принял слова ребенка всерьез. Большая часть фанатов восхищалась фантазией семьи и нахваливала всех ее членов.
«Красавица Яна»
«У Евгения круто получается»
«Ну вот уже юмор у ребенка!»
«Ваша семья — просто улет!» — писали в комментариях фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Яна Рудковская сделала признание о своем доходе от публикаций в Instagram.
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