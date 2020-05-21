Однако прибыль жены Евгения Плющенко от рекламы оказалась в два раза меньше, чем у Ксении Собчак.

Яна Рудковская сделала признание о своем доходе от публикаций в Instagram

Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Продюсер Яна Рудковская, помимо своего бизнеса, получает доход и от публикаций в Instagram. Как призналась супруга олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко в эфире передачи «Осторожно, Собчак», на рекламе она зарабатывает порядка одного миллиона долларов в год.

«Могу сказать, условно говоря, миллион долларов в год я зарабатываю только на Instagram», — сказала она, отметив, что рекламирует люксовые бренды.

При этом Рудковская отметила, что ее визави — Ксения Собчак — «таким же Макаром» зарабатывает около двух миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Плющенко и Рудковская развлекли публику подписчиков «гопницким» танцем.

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