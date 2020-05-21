Названа полезная для желудка и фигуры диета

Диета, основанная на исключении из рациона углеводов, приносит пользу микрофлоре кишечника. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Пенсильвания и Калифорнийского университета (США), проведя эксперимент. Результаты исследования опубликованы изданием Cell Press.

Суть диеты заключается в том, что человек отказывается от углеводов. Можно есть мясо, кисломолочные продукты, яйца и рыбу. Также разрешено небольшое количество овощей и орехов, чтобы поддержать баланс клетчатки в организме. Из-за отсутствия глюкозы организм переходит в состояние кетоза, тратя на поддержание энергии кетоновые тела. За счет того, что они получаются из жира, происходит жиросжигание.

Ученые разделили добровольцев на две группы. Одна питалась по кетогенной диете, другая сохраняла привычный рацион. Затем они менялись местами. В итоге исследователи выяснили, что у участников кетогенной группы изменились пропорции 19 родов бактерий, в том числе бифидобактерий. Измененную микрофлору ученые пересадили мышам и обнаружили, что после пересадки у грызунов снизилось количество клеток, которые отвечают за воспалительные аутоиммунные и аллергические процессы в организме.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 «полезных» продуктов, которые на самом деле очень калорийны.