Чем ответит Россия на создание новейших атомных подлодок США?

Российские атомные подлодки (АПЛ) четвертого и готовящегося пятого поколения станут убедительным ответом на создание американских субмарин класса «Колумбия». Об этом сообщает РИА Новости.

Пентагон попросил у конгресса США почти 18 миллиардов долларов на создание двух новейших подводных лодок. «Колумбии» начнут строить в следующем году. Через десять лет они должны стать основой американских сил ядерного сдерживания.

Американские ВМС намерены получить 12 новых субмарин для замены 14 подводных ракетоносцев класса «Огайо». На это потратят около 128 миллиардов долларов. «Колумбия» — один из самых дорогих военных судов в истории.

По оценкам разработчиков, этот класс подлодок в разы превзойдет «Огайо» по боевым возможностям. Ее оснастят 16 высокоточными ракетами Trident II в варианте D5 со сверхмощными боеголовками. Благодаря электродвигателям без паровых турбин «Колумбии» станут одними из самых скрытных субмарин в мире. А их максимальная автоматизированность снизит численность экипажа до 157 человек.

Тем временем в России готовят к принятию на вооружение атомоход, ни в чем не уступающий «Колумбии» — головную АПЛ проекта 955А «Борей-А» «Князь Владимир». В июне подлодка перейдет под знамена Северного флота.

У модернизированного «Борея» уменьшили уровень акустического и магнитного полей, сделав его более незаметным для сил противника. Усовершенствовали средства управления, связи и гидроакустики, условия жизни и работы экипажа. Субмарину максимально автоматизировали. Численность ее команды составит 107 человек, что меньше, чем у «американки». При этом подлодки почти идентичны по габаритам, водоизмещению и боекомплекту.

Притом, что американская Trident II D5 летит дальше и бьет точнее, российская ракета Р-30 гораздо смертоноснее. В ее состав входят шесть боеголовок мощностью 150 килотонн каждая.

Вместе с тем в России разрабатывают и атомоходы пятого поколения — многоцелевые АПЛ проекта «Хаски». Им предстоит выслеживать американские подлодки и другие суда в 2030-х.

На субмаринах проекта «Хаски» задействуют все технологии, которые ныне отрабатываются на «Ясень-М» и «Борей-А». Проект подготовят после 2025 года. Пока о нем известно немного. Но, по оценкам экспертов, подлодка получится предельно многофункциональной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США восхитились исчезающими в океане российскими подлодками.