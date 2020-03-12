В США восхитились исчезающими в океане российскими подлодками

Российские атомные подводные лодки проекта 955A (шифр «Борей-А») будут уметь «исчезать на бескрайних просторах океана». Об этом говорится в статье, опубликованной на портале The Drive.

Автор материала отметил, что одной из подлодок проекта 955A стало судно «Князь Владимир». По его словам, это одна из самых передовых российских субмарин. Сейчас она находится на завершающей стадии строительства — ввод подводного крейсера в эксплуатацию запланирован на май 2020 года.

Особое внимание в статье уделено конструкции одного из двух вспомогательных двигателей подлодки. Разглядеть его экспертам удалось благодаря сюжету о субмарине на российском телевидении. Один из специалистов сказал, что подруливающее устройство двигателя, скорее всего, имеет продвинутый тип «закрытого винта». Это делает его более тихим.

Само наличие вспомогательных двигателей обеспечивает дополнительную мощность во время плавания на низкой скорости. Максимальная бесшумность в сочетании с мощностью гарантируют выживание подлодке, отметил автор материала.

«Главная задача этих подлодок — исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться незаметными как можно дольше. Поэтому медленный ход на низкой скорости особенно важен для них», — говорится в статье.

В заключение автор поразился наличию небольшой бани на борту «Князя Владимира». Он назвал ее «важным моральным стимулом» для экипажа во время длительного плавания. Также на подлодке есть зона отдыха с диванами и креслами, большим телевизором, кофеваркой и другими удобствами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с первым запуском баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки «Князь Владимир». Испытания прошли в конце октября прошлого года. Субмарина будет нести службу на Северном флоте.