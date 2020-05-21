Министру обороны РФ 21 мая исполнилось 65 лет.

Путин наградил Сергея Шойгу орденом в его день рождения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент Росси Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля. Также глава государства поздравил министра с днем рождения.

«Владимир Путин поздравил Министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием и подписал Указ о награждении главы оборонного ведомства орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени с мечами», — говорится в сообщении.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года. Он появился на свет в небольшом городке Чадане Тувинской автономной области. Пост главы оборонного ведомства занимает с 2012 года. До этого был министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Шойгу имеет звание Героя Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин присвоил звание Героя Труда доктору медицинских наук, хирургу и педиатру Леониду Рошалю.

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