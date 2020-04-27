Доктору Рошалю присвоили звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда доктору медицинских наук, хирургу и педиатру Леониду Рошалю. Об этом со ссылкой на соответствующий указ сообщает «Экономика сегодня».

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации <…> Рошалю Леониду Михайловичу — президенту государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии», — говорится в тексте указа.

Тем же указом президент присвоил звание Героя Труда еще четверым россиянам: директору АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых, тренеру «Регионального центра спортивной подготовки» Дмитрию Миндиашвили, сотруднику «Магнитогорского металлургического комбината» Александру Моторину и худруку Государственного академического Малого театра Юрию Соломину.

Леонид Рошаль отмечает 27 апреля, в день подписания указа, 87-й день рождения. За время своей медицинской карьеры он спасал детей, пострадавших при землетрясении в Армении, а также из-за войн в Румынии, Ираке и Чечне. В 1992 году возглавил Международный фонд помощи детям во время катастроф.

Доктор Рошаль известен не только в качестве профессионального врача, но и инициатора нововведений. Так, он создал программу обучения врачей по оказанию помощи детям в экстремальных ситуациях. Изменил методы лечения болезней легких и кишечника у детей. Благодаря его усилиям был создан Научно-исследовательский институт детской хирургии и травматологии.

В июле прошлого года 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин наградил Леонида Рошаля орденом Александра Невского с формулировкой «за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».