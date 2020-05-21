Комедийный сериал «Великая» о Екатерине II, вышедший недавно на экраны, вызвал волну недоумения у российских зрителей. Пользователи соцсетей отмечали странности, которые режут глаз, а порой и вовсе вызывают возмущение.

Больше всего нареканий у поклонников российской истории вызвал факт, что князя Ростова сыграл чернокожий актер.

«Типичный русский князь», — саркастически отмечают фанаты.

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Не меньше удивление вызвал и образ графа Орлова, который создал на экране индус.

«Да, вот, кстати, Граф Орлов из этого же сериала. Явно печенег какой-то!!!», — возмущается автор поста в Twitter.

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Однако это далеко не все странности, подмеченные внимательными зрителями.

«Если вы посмотрите этот сериал, то поймете, что в нем значительно больше абсурдного, чем смена расы персонажа. Например, Екатерина гуляет вокруг дворца с медведем на поводке. Петр I — отец Петра III по сюжету. На приведенном скрине на Петре леопардовый сюртук. Мумия его матушки», — перечисляет неурядицы @Diana_Maxima1.

Однако не все пользователи спешат клеймить западную картину. Многие поясняют, что это не историческая драма с претензией на достоверность, а лишь комедия, в которой вышеперечисленная «клюква» могла быть создана намерено.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как сериал «Великая» о жизни Екатерины II собрал в себе все стереотипы и явно переборщил с толерантностью.