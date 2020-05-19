Чернокожий граф и индус-фаворит: «Развесистая клюква» в американской комедии по мотивам российской истории
Сериал «Великая» о жизни Екатерины II собрал в себе все стереотипы и явно переборщил с толерантностью — российское дворянство XVIII века оказалось на редкость интернациональным.
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Фото, видео: Кадр из сериала "Великая", 5-tv.ru
Российские зрители поражены новым американским сериалом про Екатерину II. Картина под названием «Великая» с одной стороны собрала все стереотипы — водку, медведей и балалайки, а с другой — создатели явно переборщили с толерантностью.
Российское дворянство XVIII века оказалось на редкость интернациональным. Один из графов при Екатерине — чернокожий, а фаворит Григорий Орлов — вообще индус. Кстати, супруг Екатерины Петр III, хоть и вполне европейской внешности, но почему-то сын Петра I, а не герцога Голштейна.
Впрочем, авторы на достоверность не претендуют и об этом сразу предупреждают в титрах. Сериал — всего лишь комедия по мотивам нашей истории.
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