По словам президента РФ, все выпускники школ получат аттестаты без экзаменов.

Путин рассказал, когда пройдет ЕГЭ и начнется учебный год в вузах

Фото: www.globallookpress.com /Elena Sikorskaya

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всей России, начиная с 29 июня. Как уточнил глава государства в ходе совещания по вопросам образования в период пандемии COVID-19, для учеников, которые не смогут пройти тестирование в июне, будут предусмотрены дополнительные сроки сдачи: в августе и в течение следующего года. Во время экзамена дети будут рассажены на расстоянии 1,5 метра друг от друга, для них будут предусмотрены средства индивидуальной защиты.

При этом ЕГЭ будут сдавать только те, кто готовится поступить в университет, для всех остальных экзамен будет отменен. Все выпускники школ получат аттестаты без экзаменов.

По словам Владимира Путина, новый учебный год в российских вузах начнется без сильной задержки, в то же время для всех, кто собирается поступать в университет, военный призыв в этом году будет отложен. Российский лидер отметил, что не менее 60% выпускников должны получить возможность бесплатно учиться в высших учебных заведениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всероссийский выпускной в вузах пройдет в онлайн-формате в первой декаде июля.

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