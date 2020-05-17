Когда и как пройдет всероссийский выпускной в вузах?

Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков рассказал, что всероссийский выпускной в вузах пройдет в онлайн-формате в первой декаде июля. Он также отметил, что все высшие учебные заведения в России намерены проводить экзамены в 2020 году дистанционно.

По словам Валерия Фалькова, Минобрнауки прорабатывает возможность выделения в вузах дополнительных бюджетных мест в следующем году. Он подчеркнул, что ведомство рекомендует российским университетам предоставить студентам рассрочку платы за обучение, пишет ТАСС.

13 мая стало известно, что сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Своими опасениями по поводу сложившейся ситуации поделился ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Возникает вопрос, как будет осуществляться прием и когда? И когда первый курс начнет учебу? Причем речь идет как о российских, так и иностранных студентах. Сейчас мы не можем ничего сказать, поскольку это уже не наше решение», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские вузы готовы начать учебный год 1 сентября. Такое заявление 8 мая сделали в Министерстве образования РФ.

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