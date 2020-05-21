«Не помнит людей». Почему Борис Моисеев перестал появляться на публике?

Десять лет назад Борис Моисеев перенес инсульт. С тех пор его жизнь кардинально изменилась, он стал все реже появляться на публике, а за последний год его ни разу не видели на ток-шоу. Друзья и коллеги 66-летнего артиста рассказали изданию «Собеседник», как живет после тяжелой болезни исполнитель хита про голубую Луну, и почему его больше не зовут на телевидение.

Продюсер Андрей Разин поведал, что появление Моисеева на публике становится все менее и менее возможным, так как речь певца уже не может быть прежней.

«Раньше Боря мог выступать, работать, выходить в свет. В последний раз мы были с ним вместе на съемках у Малахова где-то год назад, он тогда еще мог вполне сносно общаться. На данный момент не может», — рассказал Разин.

По его словам, он лично просил директора Моисеева Сергея Гороха не приводить своего подопечного на программы, потому что это плохо сказывается на его моральном самочувствии и облике.

«Он должен запомниться людям в полном сознании, в расцвете сил. Он мог донести людям, на него всегда были аншлаги… На работе он и сгорел», — заметил продюсер «Ласкового мая».

Сейчас Разин продолжает общаться с Моисеевым по телефону. Однако даже его он не всегда узнает.

«Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил. Поэтому я и сказал его директору Сергею прекращать эти публичные выходы», — заключил Разин.

Аналогичное мнение о состоянии знаменитого артиста высказывают и другие друзья Моисеева. Так, музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что видел певца последний раз в марте прошлого года на концерте в Кремле. Там он появился в сопровождении директора, который поддерживал его за руку.

«Было видно, что Боря слабенький, но старался держаться. Не могу сказать, что он был в этот вечер совсем „плохой“… Однако все же было заметно, что человек перенес инсульт. Скорее всего, его карьера окончена. Он сделал свое дело, а сейчас его время ушло», — подытожил Соседов.

Сейчас за певцом фактически ухаживает его директор Сергей Горох. Он приносит ему продукты, оплачивает врачей. Живет Моисеев на пенсию в 50 тысяч рублей, но также ему присылают деньги поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец и автор песен Николай Трубач рассказал, как Борис Моисеев перенес инсульт.