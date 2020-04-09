«Боря уже не тот»: друг Моисеева рассказал о жизни певца, перенесшего инсульт

Эстрадный певец и автор песен Николай Трубач рассказал, как сегодня живет его друг и коллега Борис Моисеев, перенесший тяжелый инсульт.

В эфире авторской программы Бориса Корчевникова на канале «Россия 1» артист сообщил, что беда случилась прямо во время записи песни «Края», которую Трубач написал специально для товарища. По его мнению, песня получилась очень автобиографичной и Моисеев очень много над ней работал, чтобы как можно лучше донести до публики все свои чувства и переживания. Однако после тяжелого приступа запись пришлось отложить на неопределенное время, что очень расстроило музыканта.

«Он два месяца приходил в себя. И когда Боря оклемался, то мы поставили ему „Края“. Он просто разрыдался», — признался друг артиста.

По словам Трубача, сегодня Моисеев живет полной жизнью и старается поддерживать отношения с коллегами по цеху, несмотря на то, что «он уже не тот, что несколько десятков лет назад».

«Боря уже не тот веселый шут, балагур, как все привыкли его воспринимать. В любом случае — это большой человек, замечательный артист, великий», — отметил певец.

Борис Моисеев. 1994 год. Фото: Олега Власова /ИТАР-ТАСС/.

Кроме того, друг Бориса Моисеева выразил полную уверенность, что выдающийся артист не стал бы продолжать карьеру, даже если бы здоровье его не подвело. Ведь он всегда считал, что пребывание на сцене «нельзя доводить до смешного».

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. Тогда у него парализовало половину тела. Лечение не позволило полностью восстановить подвижность, и артист был вынужден уйти со сцены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в свой день рождения Борис Моисеев признался: он страшно скучает по сцене.