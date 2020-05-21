Молодая тигрица, которая три недели подряд пугала жителей поселка в Приморье, идет на поправку. Сейчас животное, изъятое из дикой природы, находится в карантинном вольере центра реабилитации. Ветеринары берут необходимые анализы и постепенно откармливают исхудавшую и ослабленную хищницу. Отмечают, что ведет она себя очень спокойно, легко идет на контакт с людьми. Возможно, раньше жила у кого-нибудь дома. Тигренка поймали в поселке Горноводное несколько дней назад.