Возлюбленная Тимати заставила девушек ей позавидовать.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная Тимати, 24-летняя модель Анастасия Решетова заставила фанатов попускать слюнки. Она выложила в свой профиль в Instagram дерзкий снимок, где предстала перед подписчиками в черной кожаной юбке и кожаной куртке over-size. На ногах модели красуются экстравагантные туфли на высоком тонком каблуке.

На фото у Анастасии распущенные длинные локоны, вечерний макияж. Девушка смотрит сексуальным взглядом в камеру.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Фотографом выступил Дмитрий Дубров, а стилистом некий Алеко.

«Еле вместилась в кадр», — подписала фото модель.

Подписчики бурно отреагировали на новый снимок Решетовой. Больше всего их внимание привлекли длинные ноги модели.

«Ногииии»;

«Просто великолепна»;

«Красивая с красивыми ножками»;

«Вот это ноги!» — восхитились фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Решетова показала, как выглядела пять лет назад во время анорексии.

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