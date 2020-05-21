«Вот это ноги!» — Решетова предстала перед фанатами в кожаной мини-юбке
Возлюбленная Тимати заставила девушек ей позавидовать.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная Тимати, 24-летняя модель Анастасия Решетова заставила фанатов попускать слюнки. Она выложила в свой профиль в Instagram дерзкий снимок, где предстала перед подписчиками в черной кожаной юбке и кожаной куртке over-size. На ногах модели красуются экстравагантные туфли на высоком тонком каблуке.
На фото у Анастасии распущенные длинные локоны, вечерний макияж. Девушка смотрит сексуальным взглядом в камеру.
Фотографом выступил Дмитрий Дубров, а стилистом некий Алеко.
«Еле вместилась в кадр», — подписала фото модель.
Подписчики бурно отреагировали на новый снимок Решетовой. Больше всего их внимание привлекли длинные ноги модели.
«Ногииии»;
«Просто великолепна»;
«Красивая с красивыми ножками»;
«Вот это ноги!» — восхитились фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Решетова показала, как выглядела пять лет назад во время анорексии.
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