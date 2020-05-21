Баллон с хлором взорвался возле НМИЦ Приорова в Москве

Баллон с хлором взорвался возле Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве. Это произошло около 23 часов в четверг, 21 мая. По предварительным данным, произошла разгерметизация 40-литрового баллона с химическим веществом. Это случилось недалеко от инфекционного корпуса, где лечатся инфицированные коронавирусом люди.

По данным 5-tv.ru, в результате взрыва было выбито стекло палаты реанимации. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы. Согласно предварительным сведениям, возле НИИ должно было проводиться обеззараживание воды. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что неправильно установленная плита привела к взрыву в жилом доме Владикавказа. В результате ЧП с ожогами второй степени была госпитализирована женщина.