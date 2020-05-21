Неправильно установленная плита привела к взрыву в жилом доме Владикавказа
В результате ЧП с ожогами второй степени была госпитализирована женщина.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме Владикавказа с ожогами второй степени была госпитализирована женщина. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло накануне ночью в Транспортном переулке.
Предварительно, причиной произошедшего стала неправильно установленная газовая плита. Взрывом была разрушена межкомнатная стена и выбиты стекла.
По факту произошедшего проводится проверка.
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