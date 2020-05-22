Фото: Баллон с газом взорвался в частном доме в ЕАО

Баллон с газом взорвался в частном доме в поселке Приамурский в Еврейской автономной области. ЧП произошло около 6 часов утра по местному времени в пятницу, 22 мая.

По информации 5-tv.ru, взрыв прогремел на даче, которая находится на улице Гоголя. Согласно предварительным сведениям, после взрыва начался пожар. Однако в результате происшествия чудом никто не пострадал.

МЧС России

Сейчас на месте работают экстренные службы — семь сотрудников МЧС, задействовано три единицы техники, производится разбор завалов. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что баллон с хлором взорвался возле НМИЦ Приорова в Москве. По предварительным данным, произошла разгерметизация 40-литрового баллона с химическим веществом.