Росавиация и Роспотребнадзор согласовали «антивирусные» требования к авиакомпаниям. Документ подразумевает снятие ограничений в три этапа. Прежде всего, необходим контроль посадки пассажиров на борт — люди должны строго соблюдать безопасную дистанцию. Члены экипажа, в свою очередь, обязаны мыть руки, обрабатывать поверхности салона антисептиком и носить средства защиты.

Также в самолете должно быть достаточное количество масок для пассажиров с учетом необходимости их смены каждые три часа. Перемещение по салону будет ограничено за исключением посещения туалета. На последнем этапе все эти ограничения будут сняты.

Ранее Роспотребнадзор разрешил заполнять салон самолета только наполовину, а рассаживаться пассажиры должны были в шахматном порядке. Большинство перевозчиков выступили против этих мер. В новом документе — они отсутствуют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых правилах перелета для пассажиров. При несоблюдении хотя бы одного из них пассажира, вероятно, обяжут исправить ситуацию или снимут с рейса.

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