А дышать-то можно? — названы новые правила перелета для пассажиров
При несоблюдении хотя бы одного из них пассажира, вероятно, обяжут исправить ситуацию или снимут с рейса.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
В Росавиации заявили о внедрении новых правил перелета для граждан на фоне пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Так, по мнению специалистов, риск быть инфицированным гораздо ниже, если на протяжение всего полета пассажиры будут находиться в медицинских масках, а также перчатках. Кроме того, россиян обяжут снимать верхнюю одежду перед входом в салон и упаковывать ее в плотный полиэтиленовый пакет. Эти вещи можно будет разместить на полках для ручной клади. При этом доставать их во время полета — строго запрещено.
«Посадка пассажиров на борту производится с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке», — говорится в тексте проекта с рекомендациями для авиаперелетов.
В числе прочего, отмечается, что любые перемещения по салону будут запрещены. Исключение составляет лишь веская причина — поход в туалет. На время всего путешествия граждан также обяжут пристегивать ремни безопасности, а вызвать бортпроводника можно будет только в случае экстренной ситуации, влияющей на безопасность полета или при появлении угрозы для жизни и здоровья человека.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиаперевозчики попросили отменить правило о заполнении самолетов наполовину. Представители воздушной сферы пригрозили сокращением рейсов и ростом цен на перелеты внутри страны.
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