При несоблюдении хотя бы одного из них пассажира, вероятно, обяжут исправить ситуацию или снимут с рейса.

А дышать-то можно? — названы новые правила перелета для пассажиров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Росавиации заявили о внедрении новых правил перелета для граждан на фоне пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, по мнению специалистов, риск быть инфицированным гораздо ниже, если на протяжение всего полета пассажиры будут находиться в медицинских масках, а также перчатках. Кроме того, россиян обяжут снимать верхнюю одежду перед входом в салон и упаковывать ее в плотный полиэтиленовый пакет. Эти вещи можно будет разместить на полках для ручной клади. При этом доставать их во время полета — строго запрещено.

«Посадка пассажиров на борту производится с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке», — говорится в тексте проекта с рекомендациями для авиаперелетов.

В числе прочего, отмечается, что любые перемещения по салону будут запрещены. Исключение составляет лишь веская причина — поход в туалет. На время всего путешествия граждан также обяжут пристегивать ремни безопасности, а вызвать бортпроводника можно будет только в случае экстренной ситуации, влияющей на безопасность полета или при появлении угрозы для жизни и здоровья человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиаперевозчики попросили отменить правило о заполнении самолетов наполовину. Представители воздушной сферы пригрозили сокращением рейсов и ростом цен на перелеты внутри страны.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
21 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 мая
21 мая
Более 500 штрафов за нарушение самоизоляции аннулировано в Москве
21 мая
Камил Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
21 мая
Нагретый на солнце автомобиль уничтожает коронавирус? — мнение вирусолога
21 мая
«Счетчик смерти» Трампа установили в Нью-Йорке
21 мая
Цифровой этикет: новый урок от пандемии COVID-19
21 мая
Без масок и в домашнем регионе: Как будет устроен летний отдых детей в лагерях
21 мая
Путин отложил осенний призыв в армию
21 мая
Отдыху быть! Как изменятся условия для туристов на черноморских курортах в 2020 году?
21 мая
В Краснодарском крае продлили режим самоизоляции

Читайте также

+8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
ТОП-3 самых трудных детей по месяцу рождения

Последние новости

21:59
Трамп против проведения выборов президента по почте
21:47
«Выглядит жутко»: снимок Дженифер Лопес в спортзале ужаснул фанатов
21:35
А дышать-то можно? — названы новые правила перелета для пассажиров
21:30
В Боровичах освободили из-под стражи трех задержанных полицейских — адвокат
21:28
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 мая
21:23
Сахалинский мэр-охотник намерен сражаться за свое кресло «до последнего патрона»

Сейчас читают

Суженый, ряженый: мужчина с каким именем идеален для тебя?
«Молодой Никита»: сына Высоцкой сравнили с Михалковым
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок