В Росавиации заявили о внедрении новых правил перелета для граждан на фоне пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Так, по мнению специалистов, риск быть инфицированным гораздо ниже, если на протяжение всего полета пассажиры будут находиться в медицинских масках, а также перчатках. Кроме того, россиян обяжут снимать верхнюю одежду перед входом в салон и упаковывать ее в плотный полиэтиленовый пакет. Эти вещи можно будет разместить на полках для ручной клади. При этом доставать их во время полета — строго запрещено.

«Посадка пассажиров на борту производится с соблюдением необходимой дистанции: при расстановке кресел по три в ряд — не занимается среднее кресло, при расстановке кресел по два в ряд — в шахматном порядке», — говорится в тексте проекта с рекомендациями для авиаперелетов.

В числе прочего, отмечается, что любые перемещения по салону будут запрещены. Исключение составляет лишь веская причина — поход в туалет. На время всего путешествия граждан также обяжут пристегивать ремни безопасности, а вызвать бортпроводника можно будет только в случае экстренной ситуации, влияющей на безопасность полета или при появлении угрозы для жизни и здоровья человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиаперевозчики попросили отменить правило о заполнении самолетов наполовину. Представители воздушной сферы пригрозили сокращением рейсов и ростом цен на перелеты внутри страны.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112