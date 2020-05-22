Как правильно выбрать солнцезащитные очки

По мнению специалистов, дешевые очки могут привести к различным заболеваниям глаз.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /firo Sportphoto / Volker Nagrasz, /Clara Margais, /Ana Fernandez, /Konrad Kleiner

Правильно подобранные очки смогут максимально обезопасить глаза их владельца от вредного воздействия ультрафиолета. Об этом рассказал РИА Новости офтальмолог Вячеслав Куренков.

По словам врача, солнцезащитные очки важно покупать в специализированных магазинах. Только в этом случае можно защитить себя от некачественного товара. Контрафактные аксессуары не обеспечивают надлежащую защиту глаз от воздействия солнца, даже если на вид выглядят очень темными. Дешевые стекла в подобных изделиях вне зависимости от степени их затемнения пропускают солнечные лучи. Впоследствии это приводит к различным заболеваниям глаз.

«В частности, к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и повреждению макулярной зоны и возникновению макулодистрофии. Последнее заболевание лишает пациента центрального зрения и делает его инвалидом», — предупредил офтальмолог.

Меж тем очки обязательно нужны в летнее время, считает врач. Излишняя освещенность утомляет глаза. В особенности это важно для водителей транспортных средств. Им рекомендуется выбирать очки с 50-процентным затемнением. Для прогулок в городе и на природе подойдут аксессуары с легким затемнением. Наконец, для загорания на пляже из-за максимального воздействия ультрафиолета требуются очки с наибольшей степенью затемнения — 75%.

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