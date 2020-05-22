Как правильно выбрать солнцезащитные очки
По мнению специалистов, дешевые очки могут привести к различным заболеваниям глаз.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /firo Sportphoto / Volker Nagrasz, /Clara Margais, /Ana Fernandez, /Konrad Kleiner
Правильно подобранные очки смогут максимально обезопасить глаза их владельца от вредного воздействия ультрафиолета. Об этом рассказал РИА Новости офтальмолог Вячеслав Куренков.
По словам врача, солнцезащитные очки важно покупать в специализированных магазинах. Только в этом случае можно защитить себя от некачественного товара. Контрафактные аксессуары не обеспечивают надлежащую защиту глаз от воздействия солнца, даже если на вид выглядят очень темными. Дешевые стекла в подобных изделиях вне зависимости от степени их затемнения пропускают солнечные лучи. Впоследствии это приводит к различным заболеваниям глаз.
«В частности, к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и повреждению макулярной зоны и возникновению макулодистрофии. Последнее заболевание лишает пациента центрального зрения и делает его инвалидом», — предупредил офтальмолог.
Меж тем очки обязательно нужны в летнее время, считает врач. Излишняя освещенность утомляет глаза. В особенности это важно для водителей транспортных средств. Им рекомендуется выбирать очки с 50-процентным затемнением. Для прогулок в городе и на природе подойдут аксессуары с легким затемнением. Наконец, для загорания на пляже из-за максимального воздействия ультрафиолета требуются очки с наибольшей степенью затемнения — 75%.
Ранее 5-tv.ru писал, как не испортить кожу под перчатками и масками в жару — советы дерматолога.
Читайте также
53%
-1.42 77.80
-1.38
Нашли ошибку?