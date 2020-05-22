Как правильно выбрать солнцезащитные очки

Правильно подобранные очки смогут максимально обезопасить глаза их владельца от вредного воздействия ультрафиолета. Об этом рассказал РИА Новости офтальмолог Вячеслав Куренков.

По словам врача, солнцезащитные очки важно покупать в специализированных магазинах. Только в этом случае можно защитить себя от некачественного товара. Контрафактные аксессуары не обеспечивают надлежащую защиту глаз от воздействия солнца, даже если на вид выглядят очень темными. Дешевые стекла в подобных изделиях вне зависимости от степени их затемнения пропускают солнечные лучи. Впоследствии это приводит к различным заболеваниям глаз.

«В частности, к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и повреждению макулярной зоны и возникновению макулодистрофии. Последнее заболевание лишает пациента центрального зрения и делает его инвалидом», — предупредил офтальмолог.

Меж тем очки обязательно нужны в летнее время, считает врач. Излишняя освещенность утомляет глаза. В особенности это важно для водителей транспортных средств. Им рекомендуется выбирать очки с 50-процентным затемнением. Для прогулок в городе и на природе подойдут аксессуары с легким затемнением. Наконец, для загорания на пляже из-за максимального воздействия ультрафиолета требуются очки с наибольшей степенью затемнения — 75%.

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