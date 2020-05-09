По словам врача, частые дезинфекции рук делают кожный покров более чувствительным к инфекции.

Как не испортить кожу под перчатками и масками в жару — советы дерматолога

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Медицинских маски и перчатки — обязательные предметы, которыми нужно пользоваться в общественных местах в период пандемии коронавируса. Тем временем температура воздуха во многих регионах России приблизилась к летним показателям. Как в таких условиях не навредить коже, рассказал радио Sputnik врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский.

По его словам, правила использования защитных средств зависят от состояния кожи человека. Если у него имеются кожные заболевания с проявлениями на лице или руках, маски и перчатки будут обострять эти процессы. Отсюда медик рекомендует по возможности реже выходить на улицу, чтобы лишний раз не соприкасаться с раздражителями.

Если все же человек носит маску при наличии воспалительных элементов на лице, ему следует протирать дома кожу любым легким антисептиком. Это можно делать один-два раза в день, иначе нарушается микрофлора кожи, что приведет к своим последствиям. Тем, у кого нет заболеваний кожи на лице, можно носить медицинские маски почти без ограничений.

Гораздо бережнее нужно относиться к рукам, даже людям со здоровым кожным покровом. При ношении перчаток и частом обеззараживании рук следует позаботиться о дополнительном уходе. После их дезинфекции дома желательно нанести на кисти жирный крем.

Как добавляет врач, дезинфекцией не стоит злоупотреблять. С одной стороны это защищает человека от заразы. С другой стороны — вымывает защитный слой кожи — кожное сало. В перспективе это делает ее более чувствительной к инфекции.

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Тема:
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