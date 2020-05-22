«Мама не виновата»: Глеб Матвейчук о разводе с Анастасией Макеевой

Композитор Глеб Матвейчук в эфире шоу на федеральном телеканале рассказал о причинах развода с актрисой Анастасией Макеевой. 38-летний музыкант развеял слухи о том, что расстался с бывшей супругой из-за матери, которая якобы была против их союза.

Глеб Матвейчук отметил, что брак это определенного рода труд. По его словам, отношения с Анастасией Макеевой постепенно зашли в тупик.

«Отношения не может разрушить мама. Мы их разрушили сами. Любовь умирает, если люди не искренни друг к другу. У нас был яркий период, а потом все пошло неправильно. Влюбленность, когда смотришь на партнера через розовые очки. Прошло время, и я объективно посмотрел на человека», — цитирует Глеба Матвейчука сайт Teleprogramma.pro.

Композитор признался, что не смог смириться с некоторыми вещами во время совместной жизни с актрисой. Несмотря на это, Глеб Матвейчук не считает брак с Анастасией Макеевой ошибкой. Музыкант уверен, что они оба получили определенный опыт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макеева в боди с экстремальным декольте покорила сеть.