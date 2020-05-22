Музыкант и актриса были женаты на протяжении семи лет.

«Мама не виновата»: Глеб Матвейчук о разводе с Анастасией Макеевой

Фото: Instagram @glebmatveychuk

Композитор Глеб Матвейчук в эфире шоу на федеральном телеканале рассказал о причинах развода с актрисой Анастасией Макеевой. 38-летний музыкант развеял слухи о том, что расстался с бывшей супругой из-за матери, которая якобы была против их союза.

Глеб Матвейчук отметил, что брак это определенного рода труд. По его словам, отношения с Анастасией Макеевой постепенно зашли в тупик.

«Отношения не может разрушить мама. Мы их разрушили сами. Любовь умирает, если люди не искренни друг к другу. У нас был яркий период, а потом все пошло неправильно. Влюбленность, когда смотришь на партнера через розовые очки. Прошло время, и я объективно посмотрел на человека», — цитирует Глеба Матвейчука сайт Teleprogramma.pro.

Композитор признался, что не смог смириться с некоторыми вещами во время совместной жизни с актрисой. Несмотря на это, Глеб Матвейчук не считает брак с Анастасией Макеевой ошибкой. Музыкант уверен, что они оба получили определенный опыт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макеева в боди с экстремальным декольте покорила сеть.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
«Мама не виновата»: Глеб Матвейчук о разводе с Анастасией Макеевой
14:25
Автоледи пришел штраф из Вологодской области со ссылкой на Великобританию
14:03
Южная Корея сообщила о новом исчезновении Ким Чен Ына
13:45
После заявления США о выходе из ДОН американский бомбардировщик заметили над Охотским морем
13:34
Пассажирский лайнер в Пакистане упал на жилые дома — видео
13:31
«Никогда не бейтесь головами с носорогом»: Венсан Кассель попал в больницу

Сейчас читают

«До диковинной четвертой, было три» — Брухунова смело ответила защитникам Степаненко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок