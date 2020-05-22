Автоледи пришел штраф из Вологодской области со ссылкой на Великобританию

Жительница Коми ехала на автомобиле в Петербург по федеральной трассе А-114.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Россиянка получила штраф за превышение скорости на федеральной трассе А-114 в Вологодской области со ссылкой на Великобританию. В беседе с 5-tv.ru Наталья рассказала, что ездит в Петербург по этому маршруту регулярно.

5-tv.ru

Когда в 2019 году ей впервые пришло постановление через Единый портал государственных и муниципальных услуг со ссылкой на туманный Альбион, женщина не придала этому значения.

«Я постоянно езжу в Петербург по этой Вологодской трассе. Очень много камер, все равно где-то да попадешь. В прошлом году я впервые обратила внимание, что мне пришел штраф со ссылкой на Великобританию, то есть карту открываешь, там Великобритания. Ну, посмеялись тогда, тогда я никому это не говорила и не запрашивала, я оплачиваю штраф 500 рублей, но, судя по всему, у них это продолжается длительное время», — рассказала автолюбитель.

Жительница Коми отметила, что в начале мая ситуация полностью повторилась. Ей вновь пришла копия постановления с геометкой неподалеку от Глазго. Автомобилистка пытается найти объяснение происходящему и предполагает, что сложившаяся ситуация может являться недоработкой сотрудников «госуслуг» и или ГИБДД по Вологодской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что штрафы и уведомления хотят полностью перевести в электронный вид.

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