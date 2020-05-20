В Минкомсвязи разработали законопроект, согласно которому квитанции будут присылать через портал Госуслуг и системы электронного документооборота.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru

Штрафы и уведомления хотят полностью перевести в электронный вид. В Минкомсвязи разработали законопроект, по которому квитанции будут присылать через портал Госуслуг и системы электронного документооборота. Главная цель — упростить взаимодействие между госорганами и нарушителями, а также сэкономить.

Только за прошлый год на рассылку бумажных квитанций и уведомлений из казны потратили больше 20 миллиардов рублей. Эксперты между тем признают: инициатива перспективная, но требует проработки. К примеру, надо внести ряд изменений в КоАП, и наладить возможность обжалования постановлений через портал Госуслуг. Сейчас это можно сделать только имея на руках именно бумажную версию документа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России могут «смягчить» условия для выхода на досрочную пенсию. В правительстве обсуждается возможность до конца 2020 года отправить на пенсию россиян, которым до выхода на заслуженный отдых остается три года.

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