София Ротару наконец показала себя в самоизоляции
Фанаты восхитились неувядающей красотой певицы.
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Фото, видео: Instagram @sofiarotaru.official
София Ротару наконец решила порадовать своих фанатов снимком в Instagram. Певица давно не выкладывала фото в своих социальных сетях и не особо рассказывает о своей жизни, поэтому подписчики были очень рады вновь увидеть кумира в своей ленте.
София Ротару опубликовала фото в саду своего загородного особняка, где, скорее всего, сейчас пережидает пандемию и поздравила подписчиков с праздником.
«С Днем Вышиванки», — написала певица.
Также певица поделилась снимком со своим домашним любимцем.
Подписчики восхитились неувядающей красотой 72-летней Софии Ротару и добавили, что очень скучали по ней, а также поздравили певицу с праздником.
«София Михайловна, какая Вы красивая!!! Увидев Вас, сразу настроение поднялось. Любим Вас всем сердцем!!!»;
«София Михайловна, Вы — шикарна! Спасибо за фотографии, мы очень скучали»;
«Какая красота! С праздником!»;
«Какая красота. Прекрасная женщина!» — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Софии Ротару рассказал, как она живет в самоизоляции.
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