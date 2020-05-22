Фанаты восхитились неувядающей красотой певицы.

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Фото, видео: Instagram @sofiarotaru.official

София Ротару наконец решила порадовать своих фанатов снимком в Instagram. Певица давно не выкладывала фото в своих социальных сетях и не особо рассказывает о своей жизни, поэтому подписчики были очень рады вновь увидеть кумира в своей ленте.

София Ротару опубликовала фото в саду своего загородного особняка, где, скорее всего, сейчас пережидает пандемию и поздравила подписчиков с праздником.

«С Днем Вышиванки», — написала певица.

Instagram @sofiarotaru.official

Также певица поделилась снимком со своим домашним любимцем.

Подписчики восхитились неувядающей красотой 72-летней Софии Ротару и добавили, что очень скучали по ней, а также поздравили певицу с праздником.

«София Михайловна, какая Вы красивая!!! Увидев Вас, сразу настроение поднялось. Любим Вас всем сердцем!!!»;

«София Михайловна, Вы — шикарна! Спасибо за фотографии, мы очень скучали»;

«Какая красота! С праздником!»;

«Какая красота. Прекрасная женщина!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Софии Ротару рассказал, как она живет в самоизоляции.

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