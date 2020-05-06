Сын Софии Ротару рассказал, как она живет в самоизоляции

Поклонники стали переживать за здоровье 72-летней певицы в связи с пандемией коронавируса.

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Фото, видео: Instagram @rus_evdokimenko

Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал, как она себя чувствует во время пандемии коронавируса. С некоторых пор фанаты 72-летней исполнительницы стали беспокоиться о ее здоровье.

Руслан Евдокименко решил ответить на несколько вопросов, которые пользователи задавали в комментариях под его постом в Instagram. Большинство поклонников интересовались самочувствием любимой артистки.

«Все хорошо, спасибо. Не волнуйтесь», — написал наследник певицы в микроблоге.

Instagram @rus_evdokimenko

Сын Софии Ротару отметил, что в настоящий момент исполнительница работает над новыми песнями и планирует собрать их в альбом. Благодаря ответам Руслана Евдокименко стало известно, что певица очень много времени проводит на собственном участке в заботах о будущем урожае.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем секрет прекрасной внешности Софии Ротару. Молодо и свежо выглядеть звезде помогает здоровый образ жизни. На протяжении многих лет она придерживается строгой диеты, отдавая предпочтения весьма неожиданному продукту.

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