Самолет Airbus A-320 рухнул в районе города Карачи на жилые дома.

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Фото, видео: twitter. com

Сайт компании «Международные линии Пакистана» после трагического крушения лайнера под портовым городом Карачи окрасился в черно-белые тона. Такая гамма с отказом от цветовых изображений считается знаком траура в стране.

piac.com.pk

Ранее представитель авиакомпании Абдул Саттар уточнил число пассажиров разбившегося самолета. По его словам, которые приводит РИА Новости, на борту рейса было 95 пассажиров и восемь членов экипажа. Число жертв и пострадавших пока официально не сообщается.

Пассажирский самолет Airbus A-320 рухнул в Пакистане в районе города Карачи. Он упал прямо на жилые дома. Кадры с места падения судна попали в сеть, писал ранее 5-tv.ru. Из-за авиакатастрофы в районе случилось отключение электросетей. На месте работают экстренные службы и армейские силы быстрого реагирования. По предварительной информации лайнер летел из Лахора в Карачи. Причины трагедии пока не известны.

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