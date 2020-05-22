Видео последних секунд полета пакистанского Airbus A320 появилось в сети
Экипаж успел сообщить диспетчеру подхода об отказе обоих двигателей и подал сигнал бедствия.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / twitter.com, Telegram
Видео последних секунд полета, предположительно, пакистанского Airbus A320 появилось в сети. На кадрах видно, как воздушное судно, выполняя горизонтальный полет, вдруг начинает резко снижаться и скрывается за домами. Вскоре на месте вероятного падения лайнера поднимается столб дыма.
Кроме того, в сети появился фрагмент записи возможного радиообмена рухнувшего борта с диспетчером подхода. Пилоты сообщили об отказе обоих двигателей и несколько раз провозгласили «Mayday» (международный сигнал бедствия — Прим.ред.).
Airbus A320 пакистанских авиалиний следовал рейсом из Лахора и потерпел катастрофу возле Карачи при заходе на посадку. Предварительной причиной аварии власти называют техническую неисправность.
Согласно списку пассажиров, на борту находились 98 человек, в числе которых девять детей и семь членов экипажа. В результате катастрофы разрушено несколько жилых домов.
На месте ЧП работают спасательные подразделения и военные. По некоторым данным из-под завалов извлечено порядка 20 местных жителей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ уточнил информацию о россиянах на борту рухнувшего в Пакистане лайнера.
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