Видео последних секунд полета, предположительно, пакистанского Airbus A320 появилось в сети. На кадрах видно, как воздушное судно, выполняя горизонтальный полет, вдруг начинает резко снижаться и скрывается за домами. Вскоре на месте вероятного падения лайнера поднимается столб дыма.

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Кроме того, в сети появился фрагмент записи возможного радиообмена рухнувшего борта с диспетчером подхода. Пилоты сообщили об отказе обоих двигателей и несколько раз провозгласили «Mayday» (международный сигнал бедствия — Прим.ред.).

Airbus A320 пакистанских авиалиний следовал рейсом из Лахора и потерпел катастрофу возле Карачи при заходе на посадку. Предварительной причиной аварии власти называют техническую неисправность.

Согласно списку пассажиров, на борту находились 98 человек, в числе которых девять детей и семь членов экипажа. В результате катастрофы разрушено несколько жилых домов.

На месте ЧП работают спасательные подразделения и военные. По некоторым данным из-под завалов извлечено порядка 20 местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ уточнил информацию о россиянах на борту рухнувшего в Пакистане лайнера.