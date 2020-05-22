МИД РФ уточнил информацию о россиянах на борту рухнувшего в Пакистане лайнера

Судно летело из Лахора в Карачи. Число жертв и пострадавших уточняется.

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Фото, видео: twitter.com

Российских граждан нет среди жертв и пострадавших во время падения лайнера Airbus A-320 в Пакистане. Об этом сообщили ТАСС в МИД России.

Данные о числе пассажиров самолета разнятся. Так, авиакомпания заявляла о 95 пассажирах и восьми членах экипажа. Такие данные предоставил представитель авиакомпании Абдул Саттар. По данным телеканала Geo TV, на борту находились 97 человек, в числе которых 85 пассажиров и 12 членов экипажа.

На месте авиакатастрофы работают экстренные службы и военные. Они достают пострадавших из-под обломков судна. Число жертв и пострадавших уточняется.

Лайнер упал на жилые дома в районе города Карачи, обрубив линии электропередач. Как сообщал ранее 5-tv.ru, кадры последствий катастрофы засняли местные жители. После трагедии сайт авиакомпании Пакистана окрасился в черно-белые тона.

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