Британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся благодаря серии книг о Гарри Поттере, раскрыла тайну рождения главного героя саги о приключениях волшебников. Она опровергла в Twitter некоторые мифы, которые витают вокруг персонажа.

По словам Роулинг, вопреки легендам, она уже несколько лет писала книги о волшебнике, прежде чем оказалась в кафе, которое считают место появления Гарри. Он появился на свет в маленькой комнатке на юго-западе Лондона.

«Это истинное место рождения Гарри Поттера, если вы определяете „место рождения“ как-то, где я впервые коснулась ручкой бумаги. Я снимала комнату в квартире над тогдашним спортивным магазином. Первые кирпичи Хогвартса были заложены в квартире на перекрестке Клэпхем», — поведала писательница.

Также она отметила, что никогда не посещала книжный магазин в Порту, которому также приписывают славу места силы имени Гарри Поттера.

Джоан Роулинг — популярный британский писатель. Она получила известность после появления на свет серии книг о Гарри Поттере. За них она получила несколько наград, а тираж составил более 500 миллионов экземпляров. Серия стала самой продаваемой в истории. На основе произведений были сняты несколько экранизаций, сама Роулинг принимала участие в утверждении сценариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джоан Роулинг перевела 1,25 миллиона долларов бездомным в годовщину битвы за Хогвартс.