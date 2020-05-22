Джоан Роулинг раскрыла тайну «рождения» Гарри Поттера
Писательница призналась, что кафе, которому приписывают славу места появления на свет героя, она посетила гораздо позже.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /KPA, Twitter @jk_rowling
Британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся благодаря серии книг о Гарри Поттере, раскрыла тайну рождения главного героя саги о приключениях волшебников. Она опровергла в Twitter некоторые мифы, которые витают вокруг персонажа.
По словам Роулинг, вопреки легендам, она уже несколько лет писала книги о волшебнике, прежде чем оказалась в кафе, которое считают место появления Гарри. Он появился на свет в маленькой комнатке на юго-западе Лондона.
«Это истинное место рождения Гарри Поттера, если вы определяете „место рождения“ как-то, где я впервые коснулась ручкой бумаги. Я снимала комнату в квартире над тогдашним спортивным магазином. Первые кирпичи Хогвартса были заложены в квартире на перекрестке Клэпхем», — поведала писательница.
Также она отметила, что никогда не посещала книжный магазин в Порту, которому также приписывают славу места силы имени Гарри Поттера.
Джоан Роулинг — популярный британский писатель. Она получила известность после появления на свет серии книг о Гарри Поттере. За них она получила несколько наград, а тираж составил более 500 миллионов экземпляров. Серия стала самой продаваемой в истории. На основе произведений были сняты несколько экранизаций, сама Роулинг принимала участие в утверждении сценариев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джоан Роулинг перевела 1,25 миллиона долларов бездомным в годовщину битвы за Хогвартс.
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