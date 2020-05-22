Писательница призналась, что кафе, которому приписывают славу места появления на свет героя, она посетила гораздо позже.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /KPA, Twitter @jk_rowling

Британская писательница Джоан Роулинг, прославившаяся благодаря серии книг о Гарри Поттере, раскрыла тайну рождения главного героя саги о приключениях волшебников. Она опровергла в Twitter некоторые мифы, которые витают вокруг персонажа.

По словам Роулинг, вопреки легендам, она уже несколько лет писала книги о волшебнике, прежде чем оказалась в кафе, которое считают место появления Гарри. Он появился на свет в маленькой комнатке на юго-западе Лондона.

«Это истинное место рождения Гарри Поттера, если вы определяете „место рождения“ как-то, где я впервые коснулась ручкой бумаги. Я снимала комнату в квартире над тогдашним спортивным магазином. Первые кирпичи Хогвартса были заложены в квартире на перекрестке Клэпхем», — поведала писательница.

Также она отметила, что никогда не посещала книжный магазин в Порту, которому также приписывают славу места силы имени Гарри Поттера.

Джоан Роулинг — популярный британский писатель. Она получила известность после появления на свет серии книг о Гарри Поттере. За них она получила несколько наград, а тираж составил более 500 миллионов экземпляров. Серия стала самой продаваемой в истории. На основе произведений были сняты несколько экранизаций, сама Роулинг принимала участие в утверждении сценариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джоан Роулинг перевела 1,25 миллиона долларов бездомным в годовщину битвы за Хогвартс.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
71.88
0.96 78.44
0.64
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Последние новости

19:15
От матриархата до сологамии. Какой тип брака вам подходит?
19:11
Кайли Дженнер обнажила «фирменные» бедра в белом боди
19:09
В Венесуэле арестованы за подготовку госпереворота более 60 человек
19:06
Женщины паркуются до первого касания ноги. Как? Знает гимнастка Анна Катюк
19:02
Голову мужчины в пакете нашли в лесу на окраине Москвы
18:59
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове

Сейчас читают

Жорин раскрыл обман Иванова и предложил «объявить бойкот» его фейковым новостям
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок