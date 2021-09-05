ТОП-7 имен, обладатели которых считаются самыми умными людьми

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Алиса Старжевская
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Они чаще всего занимают должности, требующие высокого интеллекта, а также становятся учеными и входят в списки академиков и профессоров.

ТОП-7 имен, обладатели которых считаются самыми умными людьми

Фото: www.globallookpress.com /kati

Аналитики крупнейших рекрутинговых агентств, изучив анкеты респондентов, выделили семь имен, которые носят одни из самых умных людей. Они чаще всего занимают должности, требующие высокого интеллекта, а также становятся учеными и входят в списки академиков и профессоров.

Юрий

Обладатели этого имени трудолюбивы, умны, ответственны и терпеливы. Чаще всего добиваются успеха в сферах деятельности, где необходим высокий интеллект и образованность. Юрии становятся талантливыми профессорами, инженерами, философами. Они хорошие стратеги, имеют развитую смекалку, грамотно собирают и анализируют необходимую информацию.

Виктор

Мужчины с этим именем целеустремленные и энергичные. Они добиваются успеха во многих сферах деятельности: политике, экономике, бизнесе. Викторы хорошо разбираются в точных науках, у них определенный склад ума. Часто они становятся учеными, писателями, компьютерными гениями, а также шахматистами и программистами.

Владимир

Владимиры любознательны, активны, легко обучаются. Они обычно имеют несколько образований, проявляют уверенность и твердость в принятии решений. У Владимиров ярко выраженная лидерская позиция, они умеют управлять другими людьми. Они часто занимают руководящие посты, быстро пробиваются по карьерной лестнице. Обладатели этого имени хорошо разбираются в политике и экономике. Часто становятся адвокатами или прокурорами.

Николай

Мужчины с этим именем трудолюбивы, упорны и изобретательны. Однако им присущи эгоизм, высокомерие и надменность. Но эти качества не мешают им в карьерной деятельности. Николаи часто становятся первоклассными хирургами, следователями, философами. Для них характерна высокая эрудированность, гибкий ум и нестандартное мышление.

Елена

Елены целеустремленные, активные и инициативные. Они возглавляют список женских имен, обладательницы которого считаются самыми умными. Женщины с этим именем часто занимают должности в различных сферах: им близко и банковское дело, и политика, и философия. Они становятся хорошими писателями и даже переводчиками, так как им легко даются иностранные языки.

Мария

Обладательницы этого имени имеют гибкий и изобретательный ум. Они часто занимают руководящие посты, так как не хотят довольствоваться малым. Марии упорны, талантливы, не боятся рисковать и всегда готовы взять инициативу в свои руки.

Анна

Женщины с этим именем способны быстро и четко принимать решение. Они настоящие карьеристки — работа становится смыслом их жизни. Они хорошо разбираются в различных областях: дизайнерстве, психологии, бизнесе. Часто занимают руководящие посты, создают успешные проекты, становятся лидерами в команде профессионалов.

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