Из Якутии в столицу должны были вылететь около 70 человек.

Задымление произошло над борту Boeing 737-800 перед вылетом из Нерюнгри в Москву

Фото: flickr.com /Alex Polezhaev

Печь для разогрева еды задымилась на борту Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» незадолго до вылета рейса Нерюнгри — Москва в аэропорту «Чульман».

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 21 мая, когда на борту сработали датчики задымление салона. В это время в самолете находились три члена экипажа, а зарегистрировавшиеся 66 пассажиров ожидали посадки в аэропорту.

Для выяснения причин ЧП из Якутска прибыли техники, которые устранили неисправность в проводке бытового оборудования — печке, установленной в задней части самолета. В итоге борт вылетел с задержкой в несколько часов в тот же день.

«Чульман» — федеральный аэропорт, возведенный в середине 1980-х годов в 40 километрах от города Нерюнгри. Обеспечивает регулярное авиасообщение с Якутском, Красноярском, Иркутском, Новосибирском, Москвой, Симферополем, а также с райцентрами соседних районов. Является запасной воздушной гаванью на трансконтинентальных маршрутах из Северной Америки в Азию.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Boeing 787 врезался в Airbus A380 во время урагана в Дохе.

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