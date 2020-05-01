Какой ущерб причинен самолетам в результате столкновения, не уточняется.

Видео: Boeing 787 врезался в Airbus A380 во время урагана в Дохе

Фото: www.globallookpress.com / Bayne Stanley

Столкновение двух пассажирских лайнеров в Дохе попало на видео. Произошедший накануне момент запечатлела камера наружного наблюдения в аэропорту катарской столицы.

Как уточняет американский телеканал 9news, в этот день на арабское государство обрушилась песчаная буря с дождем. Ураганный ветер сдвинул с места припаркованный Boeing 787 компании Qatas Airways Dreamliner. Самолет поехал по асфальтовой площадке и врезался в стоящий рядом Airbus A380.

О силе ветра можно судить по массе Boeing 787. Вес воздушного судна с заправленным баком может достигать около 200 тонн. Какой ущерб причинен самолетам в результате столкновения, не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что аналогичный случай произошел 25 апреля в аэропорту Нижнекамска, Татарстан: сильный ветер развернул стоящий Boeing-737 и повредил соседний самолет.

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