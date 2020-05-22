Губернатор Московской области объяснил, как следует поступать с ранее оформленными пропусками для въезда в столицу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @andreyvorobiev

Власти Подмосковья приняли решение об отмене пропускного режима на территории региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram. Снятие ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса, произойдет 23 мая.

«С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить на мос.ру. В столице другая плотность населения, поэтому там мера пока сохраняется», — пояснил необходимость оформления документов для поездок в Москву губернатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр столицы Сергей Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции на территории мегаполиса. По его слова, ситуация в городе улучшается, но май станет самым тяжелым месяцем в плане эпидемиологической обстановки в столице.

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